Поклонская: "Трансперенси" распространила поддельные документы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила российское отделение международной антикоррупционной организации "Трансперенси Интернешнл" в распространении поддельных документов. Об этом она написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В среду "Транперенси" опубликовала расследование, согласно которому Поклонская владеет незадекларированной недвижимостью в Донецке. Организация обнаружила в украинском государственном реестре прав на недвижимость квартиру, которая зарегистрирована на Дубровскую Наталью Владимировну. Дубровская — девичья фамилия Поклонской, отмечается в расследовании. Кроме того, у владельца квартиры и депутата Госдумы совпадают даты рождения.

Поклонская в "ВКонтакте" опубликовала оригиналы документов на квартиру в Донецке, которые ей, по ее словам, предоставила Наталья Дубровская. В них, в частности указано, что настоящая владелица квартиры родилась в 1974 году, в то время как сама депутат 1980 года рождения.

В "Трансперенси Интернешнл " отвергают обвинения в подделке документов. В расследовании приводится выписка из государственного реестра Украины, откуда документы, опубликованные Поклонской, в организации не знают, заявил "Медузе" глава отдела по связям с общественностью Глеб Гавриш.

Накануне Поклонская обратилась с запросом в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Федеральную службу безопасности с просьбой проверить организацию "Трансперенси Интернешнл".