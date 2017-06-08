Поклонская просит Генпрокуратуру, СК и ФСБ проверить "Трансперенси"

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская обратилась с запросом в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Федеральную службу безопасности с просьбой проверить организацию "Трансперенси Интернешнл".

Поклонская просит оценить работу организации и проверить, нет ли в ней признаков составов преступлений. Об этом сообщает РИА Новости. Депутат также указывает, что публикация на сайте "Трансперенси Интернешнл" о принадлежащем ей имуществе "содержит провокационную и клеветническую информацию".

В среду российское отделение международной антикоррупционной организации опубликовало расследование, согласно которому Наталья Поклонская владеет незадекларированной недвижимостью в Донецке, а также незаконно пользуется служебной квартирой в Симферополе.

Поклонская стала депутатом Госдумы России в 2016 году. Она возглавляет комиссию по контролю за доходами депутатов. До этого она занимала пост прокурора аннексированного Крыма. В 2017 году Поклонскую обвинили в том, что она не указала в декларации мужа и автомобиль, после чего она заявила, что не замужем - хотя раньше утверждала, что муж у нее есть.