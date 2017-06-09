Катар отверг поддержку террористов из "черного списка" арабских государств

В Катаре вновь назвали "необоснованными" обвинения в поддержке экстремистских организаций. Ранее Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ опубликовали список террористов, которые якобы связаны с Катаром. В него попали 59 человек и 12 организаций.

В список вошли некоторые благотворительные фонды Катара, богословы и даже родственник бывшего главы МИД страны. В Дохе заявили, что часть из упомянутых в списке людей никогда не посещала Катар. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что арабские страны могут потребовать от Катара прекращения финансирования экстремистских группировок, изменения редакционной политики телеканала "Аль-Джазира" и отказа от сближения с Ираном.

Саудовская Аравия и ее союзники 5 июня объявили о разрыве дипломатических связей с Катаром, начав его транспортную блокаду. Катар поддержали Иран и Турция, которая пообещала отправить на базу в Катаре своих военных. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль сегодня призвал снять блокаду, чтобы не допустить эскалации насилия в регионе.