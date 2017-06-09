СК отказался завести дело об избиении "узника Болотной" Непомнящих

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту избиения осужденного по "Болотному делу" Ивана Непомнящих и заключенных Руслана Вахапова и Евгения Макарова в ярославской колонии. Об этом в пятницу сообщает фонд "Общественный вердикт". Юристы фонда намерены обжаловать отказ.

28 апреля Непомнящих и еще несколько заключенных ИК-1 пожаловались на избиение. После этого их поместили в штрафной изолятор. Европейский суд по правам человека дважды требовал от России пустить адвокатов ко всем троим заключенным и провести независимое медицинское обследование осужденных. В Федеральной службе исполнения наказаний отрицают применение силы к осужденным.

18 мая начальник колонии №1, в которой были избиты заключенные, был уволен.

