В Черном море потерпел катастрофу болгарский военный вертолет

Болгарский военный вертолёт в пятницу упал в Чёрное море у побережья Болгарии. Один пилот погиб, двое других членов экипажа с ранениями доставлены в госпиталь. Многоцелевой двухмоторный вертолет AS 565MB Panther участвовал в тактических учениях. Вертолёт упал после маневра, которому, как сообщает министерство обороны, предшествовали артиллерийские стрельбы. В заявлении военного ведомства не уточняется, что ведётся расследование обстоятельств и причин катастрофы.

Командир экипажа умер в госпитале, состояние здоровья двух других членов экипажа "стабильное", сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Болгарии.

Болгария, как член НАТО, в последние два года стала всё чаще проводить военные учения. Болгарское командование стремится к более надежной защите региона от потенциальных угроз со стороны России, отмечается в сообщении агентства Reuters.