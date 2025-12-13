От Флориды до Индианы. Предзнаменования для республиканцев и Трампа

Нехорошие предзнаменования множатся для республиканцев, готовящихся к выборам в Конгресс в будущем году. Локальные голосования являются индикаторами настроений, и, судя по ним, избиратели недовольны и все больше голосуют за демократов. Слишком сильно вчитываться в эти знаки может быть контрпродуктивно, до выборов еще далеко, и локальные выборы часто посвящены локальным проблемам. Но это предостережения.

Выборы во Флориде. Детали

На выборах мэра Майами впервые почти за 30 лет победила представительница демократов, Эйлин Хиггинс. Формально выборы беспартийные, в бюллетенях не было пометок о партийной принадлежности (и значительную роль играет личность кандидата в мэры), но республиканца Эмилио Гонзалеса поддержал президент Дональд Трамп, поместье которого Мар-а-Лаго расположено совсем рядом - и это расценивают ударом по нему.

В центре внимания кампании были вопросы дороговизны (термин "доступность жизни" стал сейчас ключевым на выборах по всей стране), местных налогов, городские проблемы, кандидаты расходились во мнениях о жестких анти-иммиграционных рейдах, которые проводит администрация Трампа.

Хиггинс опередила соперника на 19% (59.5/40.5). Год назад Камала Харрис опередила Трампа в Майами лишь на процент. Обращают внимание и на победу демократа Роба Лонга над MAGA-республиканкой Марией Зак в одном из округов в легислатуру штата 63%-36%. Это сравнивают с результатами Барака Обамы 2008 года.

В Джорджии демократ победил на выборах в местную легислатуру в округе, который был за республиканцами - также поставив в центр кампании вопрос "доступности жизни".

Испаноязычные. Общая картина

Майами - лишь часть округа Майами-Дэйд, его Трамп выиграл в 2024-м, первым республиканцем со времен Джорджа Буша-старшего - благодаря тому, что он добился впечатляющего роста поддержки среди испаноязычных избирателей, составляющих подавляющее большинство в округе. Если выборы в Майами - результат снижения поддержки испаноязычных, это станет проблемой для республиканцев.

Недавний опрос Pew показал, что большинство испаноязычных избирателей недовольны ситуацией в стране, включая почти пятую часть тех, кто голосовал за Трампа в прошлом году.

25 лет назад Флорида была колеблющимся штатом (и в 2000-м году решила судьбу президентских выборов после долгого пересчета голосов), однако последнее время стала устойчиво "красной", надежно голосуя за Трампа. В штате велико испаноязычное население, включая выходцев с Кубы, которые традиционно поддерживают преимущественно республиканцев - как более жестких противников кубинского режима.

Выборы в Конгресс. Как все устроено

Демократы, воодушевленные последними успехами на локальных выборах - включая ноябрьские победы на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси, расширяют планы на будущий год.

Выборы в Конгресс состоятся 3 ноября, будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей и треть сенаторов. В Сенате у республиканцев большинство, 53 места, и пока считается, что демократам будет трудно взять его под контроль. В Палате представителей ситуация гораздо ближе, в 2024-м республиканцы получили 220 мест, демократы 215 (для большинства нужно 218).

В большинстве округов у одной из партий надежное большинство, и борьба идет за несколько десятков конкурентных мест в Палате. Согласно оценке Cook Political Report, у демократов 180 надежных округов, у республиканцев - 189. Остается 66 мест - разной степени конкуренции.

После выборов во вторник демократы объявили о расширении с 35 до 40 списка округов, которые они попытаются отбить у республиканцев, победивших там в 2024 году с преимуществом, по данным Баллотопедии, от 0.2 до 18%. То есть демократы рассматривают вариант электорального сдвига в 10-20 процентов.

У республиканцев в списке, согласно Баллотопедии, 26 округов с преимуществом демократов на прошлых выборах до 13 процентов.

За чем следить. Джерримандеринг, рейтинг Трампа, распри демократов

Продолжаются сражения за перерисовку округов, джерримандеринг, хотя, по оценкам, республиканцы не получат такого преимущества, на которое рассчитывал Трамп, начиная эту битву. Речь идет лишь о нескольких местах в Конгрессе.

Индиана только что отвергла новую карту округов, которая могла бы дать республиканцам два лишних места - несмотря на давление Трампа. Два десятка местных республиканских законодателей проголосовал против: "Мой голос отражает волю моих избирателей", заявил один из них. Но теперь им грозит быть смещенными на партийных праймериз перед следующими выборами. (И в целом, судя по последнему опросу, республиканцы Индианы были за перерисовку).

Впрочем, если в будущем году произойдет сильный "синий сдвиг", на который намекают нынешние местные выборы, перерисовка может дать обратный эффект: она ведет к увеличению числа округов, где поддерживают ту или иную партию, но уровень поддержки снижается, и при сильном сдвиге прежде надежные округа могут оказаться в игре.

До ноября 2026-го еще много времени, и многое будет зависит от действий администрации Трампа, от того, что произойдет в экономике. Уровень одобрения Трампа, судя по опросам, несколько вырос в последнее время.

Демократы заметно приободрились, но внутри партии зреет нечто вроде восстания левого прогрессистского крыла, которое сравнивают с восстанием "Чайной партии" у республиканцев в конце 2000-х. Прогрессисты все больше бросают вызов умеренным демократам на предстоящих партийных праймериз, - и "база" партии, требующая дать решительный бой Трампу, склонна поддерживать их. В результате умеренные кандидаты, которые на всеобщих выборах имели бы выше шансы противостоять республиканцами, привлекая независимых избирателей, оказываются за бортом. Есть, впрочем, обратный аргумент: вся нынешняя политическая эпоха, успех далекого от умеренности президента Трампа.