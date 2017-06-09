Российский телеканал "Культура" уволил 200 сотрудников

На телеканале "Культура" уволили 200 человек. О массовом сокращении сообщило издание Republic, ссылаясь на нескольких сотрудников канала. Всего на "Культуре" работает около 800 человек.

Телеканал «Культура" входит в холдинг ВГТРК. Его финансирование в 2017 году составило 23 миллиарда рублей. Согласно данным журнала "Медиаскоп", телеканал "Культура" занимал 19-е место в общефедеральном рейтинге за неделю с 29 мая по 4 июня. Первое место в этот же период занимал телеканал "Россия-1".

В мае Министерство финансов предложило увеличить финансирование государственных СМИ на 2,5 миллиарда рублей. Общая сумма затрат на государственные СМИ таким образом составит почти 76 миллиардов рублей.