Российский телеканал "Культура" уволил 200 сотрудников

На телеканале "Культура" уволили 200 человек. О массовом сокращении сообщило издание Republic, ссылаясь на нескольких сотрудников канала. Всего на "Культуре" работает около 800 человек.
Телеканал «Культура" входит в холдинг ВГТРК. Его финансирование в 2017 году составило 23 миллиарда рублей. Согласно данным журнала "Медиаскоп", телеканал "Культура" занимал 19-е место в общефедеральном рейтинге за неделю с 29 мая по 4 июня. Первое место в этот же период занимал телеканал "Россия-1".
В мае Министерство финансов предложило увеличить финансирование государственных СМИ на 2,5 миллиарда рублей. Общая сумма затрат на государственные СМИ таким образом составит почти 76 миллиардов рублей.
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