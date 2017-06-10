СМИ узнали о тайных переговорах России и США по Сирии

Россия и США ведут секретные переговоры по Сирии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По их данным, тайные встречи уже два месяца проходят в Иордании.

На переговорах якобы обсуждали так называемые "зоны деэскалации" и борьбу с запрещённой в России группировкой "Исламское государство". Wall Street Journal утверждает, что дипломаты из Москвы и Вашингтона встречались два раза. США на переговорах представляют посланники президента по Сирии и по борьбе с "Исламским государством". Третья встреча должна была пройти на этой неделе, но несколько раз откладывалась из-за несовпадения графиков участников.

Секретный статус переговоров источники издания объясняют ситуацией в Соединенных Штатах, где администрацию Дональда Трампа критикуют за возможные связи с Кремлем. Они также отмечают, что дальнейшие тайные встречи по Сирии находятся под угрозой срыва из-за напряжения между Дамаском и Вашингтоном. В Белом доме и Кремле информацию о переговорах пока никак не комментируют.

Турция, Иран и Россия подписали меморандум о "зонах деэскалации" в мае. Их границы определят к началу июля, и на этой территории запретят вести боевые действия. Мирный план по Сирии был одной из главных тем недавнего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Вашингтон.