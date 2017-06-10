Еще два вуза в Петербурге просят студентов не ходить на акции 12 июня

Руководство Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения призвало студентов не участвовать в намеченной на 12 июня антикоррупционной акции. В обращении, опубликованном накануне вечером, утверждается, что оппозиционный политик Алексей Навальный стремится использовать праздник День России для дестабилизации обстановки в стране.
Директор инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Николай Ватин в минувшую пятницу опубликовал на форуме список уголовных и административных статей, по которым обычно судят участников акций протеста. В обращении учащихся также призывают задуматься о возможности закончить вуз, построить карьеру и завести семью, сообщает "Медуза".
Ранее ректорат медицинского университета имени Мечникова в Петербурге также призвал студентов не ходить на акцию 12 июня. В руководстве вуза заявили, что Алексей Навальный планирует провокации.
По данным издания РБК, студенты и школьники в 16 городах России за последнее время столкнулись с предупреждениями о последствиях участия в акциях протеста.
Сторонники Навального хотят провести акции против коррупции 12 июня в более чем 200 городах.
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