В 16 городах России учащимся советуют не ходить на акции 12 июня

Участники запланированных на 12 июня антикоррупционных акций в 16 городах России столкнулись с предупреждениями о том, что у них могут возникнуть проблемы в учебе. Об этом сообщает издание РБК, журналисты которого связались с представителями штабов оппозиционера Алексея Навального по всей стране.

Сторонники политика сообщили изданию, что от участия в митингах отговаривали учащихся школ и вузов в Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде, Владимире, Ижевске, Мурманске, Чебоксарах, Великом Новгороде, Белгороде, Якутске, Краснодаре, Ставрополе, Салавате, Омске, Новокузнецке и Благовещенске.

В ряде случаев руководство вузов напрямую связывалось с организаторами митингов. Сами активисты на условиях анонимности рассказали РБК, что им угрожали отчислением, понижением оценок и проблемами при трудоустройстве.

Ранее в пятницу ректорат медицинского университета имени Мечникова в Петербурге опубликовал обращение к студентам с просьбой не выходить на акцию 12 июня. В руководстве заявили, что Алексей Навальный планирует провокации, "используя трудности сегодняшнего дня" и "недовольство в студенческой среде".

Митинги против коррупции запланированы в десятках городов России. До этого подобные акции прошли 26 марта. В них принимали участие школьники и студенты, многие из которых были задержаны.