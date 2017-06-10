Роскомнадзор пытается исправить уязвимость в системе блокировок сайтов

Роскомнадзор потребовал от провайдеров до 16 июня ограничивать доступ к интернет-ресурсам только по IP-адресам из реестра запрещенных сайтов. Ранее сообщалось об уязвимости в механизме блокировки сайтов в России. Это распоряжение может быть попыткой исправить недостатки системы.

Часть провайдеров закрывала доступ к ресурсам с помощью системы доменных имен вместо конкретного IP-адреса. Из-за этого владелец заблокированного домена мог связать его с любым другим сайтом. Таким образом, в России оказались недоступны сайты, не попавшие в список запрещенных, в том числе сайт самого Роскомнадзора (подробнее об этом читайте в материале "Паника в Роскомнадзоре").

Роскомнадзор попоросил провайдеров временно отказаться именно от этой практики. Несколько провайдеров подтвердили получение таких указаний от ведмоства. Обычно за ошибки при блокировке сайтов операторов связи штрафуют. В распоряжении указано, что в этот раз из-за изменения системы фильтрации Роскомнадзор не будет применять штрафы.

9 июня в работе терминалов крупных российских банков произошел сбой. В СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что банковские системы были заблокированы при помощи уязвимости в реестре Роскомнадзора. Серверы авторизации интернет-платежей якобы привязали к адресам заблокированных сайтов. Официально подтверждения этой информации не было, а МВД начало проверку распространения некой "ложной" информации о сбоях платежных систем.