Российская конфедерация

Футбольная сборная России провела два товарищеских матча в рамках последнего этапа подготовки к Кубку конфедераций. Россияне в Будапеште выиграла у соперников из сборной Венгрии 3:0, а затем в Москве сыграла вничью с 4-й командой рейтинга ФИФА, чемпионом Латинской Америки сборной Чили 1:1. Отметим, что чилийцами россиянам предстоит сыграть на Кубке конфедераций.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова сейчас выглядит, как принято говорить, неоднозначно. Время проводить в команде решительную смену поколений настало давно, еще задолго до прошлогоднего чемпионата Европы, на котором российская команда под руководством авральным образом назначенного Леонида Слуцкого показала предпоследний на турнире результат. После чего Черчесову были даны полномочия, он начал формирование нового состава, стремясь решить давно отложенные проблемы. Одной из них была оборона. Армейский ее состав, долгие годы претендовавший на незаменимость, – в частности, братья Березуцкие, – наконец покинули команду. Сочеталось это с перестановкой в самой линии, в перемене стратегии в игре сборной. Черчесов стал наигрывать схему 3-5-2, меняя, по сути, всю игру сборной.

Но тут к команде подкрались травмы, получая которые, игроки раз за разом ломали план Черчесова. Сейчас, когда на будущей неделе стартует Кубок конфедераций, из команды выбыли защитник Марио Фернандес, хавбеки Алан Дзагоев и Роман Зобнин, форвард Артем Дзюба. Можно выстраивать печальную традицию, согласно которой с советских еще времен выбывали из состава лучшие игроки, начиная с Давида Кипиани и Леонида Буряка – вплоть до Романа Широкова. Можно виртуально гадать, какие бы места заняла советская и российская команда на том или ином турнире. Но, кажется, делать вечные скидки на травмы невозможно. Травмы бывают в футболе всегда, а вот вечно восторгаться 2008 годом бесперспективно.

Стоит оценить готовность России играть в соответствие со своим уровнем, чего на серьезных турнирах порой ей категорически не хватает

Уже сейчас в прессе звучат две основные ноты. Первая – России доступен максимум выход из группы, ее уровень на большего не позволяет. Вторая – Россия уверенно провела контрольные матчи и может претендовать на победу в важном турнире. Наверное, доля истины есть у сторонников обеих версий, хотя разговор о претензиях на победу явно преждевременный. Да, состав Кубка конфедераций сложился не самый сильный. Но и сборных Мексики, Чили, Португалии и особенно Германии вполне достаточно, чтобы считать состав вполне представительным и боеспособным. Другой вопрос – можно ли считать Россия такой же боеспособной на основании результатов контрольных встреч?

Матч с Венгрией, бывшей в свое время законодателем футбольной моды во всем мире, дал не так много пищи для размышлений. Да, крупная победа в Будапеште была уверенной, один мяч забели себе сами венгры, еще два – российские нападающие, что выглядит вполне достойно. Но в целом это была игра по классу, который Венгрия сейчас показывает не выдающийся. Разве что стоит оценить готовность России играть в соответствие со своим уровнем, чего на серьезных турнирах порой ей категорически не хватает.

Чилийцы показали совсем другой уровень игры. Ее лидеры Видаль и Санчес вели команду за собой, заставляя россиян порой играть на отбой. Чилийцы дважды победили на континентальных турнирах, выиграл в финалах Copa America 2015 года и юбилейного, внеочередного Copa America Centenario 2016 года у весьма неслабой сборной Аргентины, заставив великого Лионеля Месси заявить о прекращении карьеры в сборной. Сейчас чилийцы слегка сделали перерыв, игру в Россией они провели не очень ярко, если не сказать вполсилы. Но и этого вполне хватило для того, чтобы понять, что Чили может быть фаворитом турнира любого уровня. Да, они позволили россиянам сравнять счет, но в официальном матче из возможности очевидно высоки, и сыграть с ними в равноценный футбол России будет нелегко.

А впрочем, России еще надо постараться, чтобы получить право на матч с чилийцами. Для этого надо выйти из группы в полуфинал, где, скорее всего, их будет ждать Чили или Германия. Объективно говоря, их России не победить. Да и в группе борьба с Португалией и Мексикой не выглядит автоматически в пользу России. Но, строго говоря, Кубок конфедераций – лишь турнир, предваряющий чемпионат мира. На будущий год, несмотря на поддержку ФИФА, покажет стопроцентной гарантии, что мундиаль состоится в России. Скорее всего, Кубок конфедераций – турнир тестовый, и никто не знает наверняка, как обернутся события дальше.