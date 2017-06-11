Сотрудников МВД и Росгвардии наградят за операцию в Кратово

Сотрудников полиции и Росгвардии представят к государственным и ведомственным наградам за операцию в подмосковном поселке Кратово, где местный житель накануне застрелил четырех человек. Как сообщает РИА "Новости", действия правоохранительных органов в Росгвардии назвали "высокопрофессиональными и слаженными".

10 июня житель Кратово из окна своего дома открыл стрельбу по прохожим. Погибли четыре человека. Операция по задержанию преступника продолжалась около пяти часов, были ранены четверо сотрудников Росгвардии. Сообщалось, что стрелявшему удалось выбраться из оцепленного сотрудниками правоохранительных органов дома, из-за чего район операции пришлось расширить. Ближе к полуночи полиция сообщила, что нападавший убит. Предположительно, им являлся бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков.