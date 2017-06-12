Самый плохой дом

На Москву надвигается реновация – словно стая гигантских членистоногих с разрушительными, отлитыми из стали, шарами на ногах. Десятки тысяч москвичей выходили на акции протеста с требованием оставить их в покое и не сносить их дома. Но мэрия и федеральные власти не собираются исполнять волю жителей Москвы – 9 июня во втором чтении, несмотря на протест более сотни москвичей, собравшихся в это время у стен парламента, Государственная дума приняла закон о сносе Москвы. При этом, хотя в список на снос попало много добротных домов, даже "сталинок", в программу реновации не вошли многие действительно аварийные дома.

Один из таких домов расположен по адресу Госпитальный переулок, дом 4а, стр.3. Дом буквально разрушается на глазах – разрушается кирпичная кладка по всему фасаду здания, балконы находятся в аварийном состоянии, из-за износа электросетей постоянно происходят скачки напряжения. Газоснабжение и лифты уже давно отключены, из-за износа водопровода по утрам долго течет ржавая вода. За все время существования дома капитальный ремонт ни разу не производился. Срок эксплуатации инженерных систем и конструкций давно истек. Противопожарная безопасность также не обеспечивается, хотя дом может вспыхнуть в любой момент, поскольку многие квартиры пустуют и в них много старой мебели.

Не надо сносить хорошие дома, включите лучше в программу реновации дом 4а, стр.3 по Госпитальному!

Износ здания, по данным на 2005 год, составлял 64%. По данным заключения от 2010 года, требуется проведение капитального ремонта или снос. А сколько лет прошло уже с тех пор? Жильцы дома мучаются. Анне Ивановне – 85 лет. Чтобы попасть с улицы в свою квартиру, она тратит 40 минут. По этой причине на улице бывает только раз в неделю, чтобы сходить в магазин. Борису Исааковичу – почти 80 лет. В этом доме он проживает с 1938 года. В январе 2016 года он получил тяжелую травму: освещение в подъезде плохое, лифт не работает, оступился, летел два этажа вниз. Пожилой человек переломал себе ребра и отбил ключицу. Три месяца лежал в "Склифосовского". И подобных историй на сайте дома много.

За много лет жители дома написали сотни жалоб, обивали пороги кабинетов чиновников, но никаких существенных результатов нет! Проблема может решиться, если дом передадут из собственности Министерства обороны в собственность города или если Министерство обороны проведет в здании капительный ремонт. Но Москва не принимает в свою собственность дом, а Минобороны не хочет тратить деньги на ремонт. На военные операции в Сирии деньги есть, на войну с Украиной и Грузией деньги есть, а на ремонт дома – нет. Конечно, ведь разрушать гораздо проще, чем заниматься созидательной деятельностью.

Господин Собянин! Не надо сносить хорошие дома, включите лучше в программу реновации дом 4а, стр.3 по Госпитальному!

Николай Кавказский – председатель московского "Молодежного Яблока", член "ЛевСД"

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