Безжалостная реновация

Московская полиция разогнала участников стихийной акции протеста у стен Госдумы. Силовики задержали несколько человек, в том числе одного из лидеров партии "Яблоко" Сергея Митрохина. Активисты выступали против принятия законопроекта о реновации, предусматривающей снос нескольких тысяч домов в Москве. В это же время у другого подъезда парламента силовики не помешали провести пикеты сторонникам мэра Сергея Собянина, задумавшего переселить людей из пятиэтажек в новые дома.

Пока полиция разгоняла протестующих и запихивала их в автозаки, депутаты приступили к работе над поправками законопроекта о реновации жилфонда Москвы. Вечером 9 июня документ был принят во втором чтении. Согласно его обновленной версии, под снос пойдут только те дома, жители которых поддержат такое решение на голосовании. Для того чтобы хрущевки и сталинки пошли под ковш экскаватора, необходимо получить добро от двух третей его жителей. Помимо этого депутаты приняли поправку, гарантирующую жителям коммуналок в сносимых домах отдельные квартиры при переселении. Нынешний документ заметно отличается от того, который был принят в апреле этого года и вызвал недовольство и протесты многих москвичей. Собственники жилья и их сторонники трижды выходили в мае на митинги с требованием к властям отклонить законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность. Самая крупная акция прошла 14 июня на проспекте Академика Сахарова. В ней приняли участие около 20 тысяч человек.

Тем временем в Москве продолжаются споры и конфликты между противниками и сторонниками сноса домов. В Южном Медведкове жители пятиэтажки, поддерживающие столичную программу реновации, не позволили оппонентам провести общее собрание собственников жилья во дворе хрущевки. Потенциальные переселенцы убеждены, что городские власти предоставят им новые квартиры в шаговой доступности от прежнего места жительства. Ранее они приняли участие в электронном голосовании "Активный гражданин" и подавляющим большинством выступили за снос пятиэтажки.

Второе чтение в Государственной думе – ключевое, именно на нем депутаты определяют окончательный вариант текста и обсуждают все поправки. Третье чтение запланировано на 14 июня.