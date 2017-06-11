На государственном сайте Петербурга опубликовали фильм "Он вам не Димон"

На официальном сайте Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга опубликовали фильм-расследование "Он вам не Димон", посвященный возможной причастности премьер-министра Дмитрия Медведева к коррупции.

Под фильмом неизвестные оставили запись: "Эти люди воруют наши деньги, сажают в тюрьмы случайных и невиновных людей, используя правоохранительные органы в качестве цепных псов, а их преступления сходят им с рук. Эти люди полностью дискредитировали такие понятия, как "Демократия", "Право" и "Свобода слова".

11 июня фильм "Он вам не Димон" также был опубликован на сайте прокуратуры Ярославской области. Ролик сопровождался текстом: "Прокуратура Ярославля призывает граждан не поддаваться на провокации и не ходить на несанкционированные мероприятия! Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона". В ведомстве заявили о хакерской атаке.

12 июня в десятках городов России запланированы антикоррупционные акции.