Петербург: полиция пришла домой к оппозиционным активистам

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и управления по противодействию экстремизму пришли в квартиру координатора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова. Об этом оппозиционер сообщил в фейсбуке.

Полицейские заявили Пивоварову, что у них есть "материал, по которому он планирует массовые беспорядки". Пивоваров отказался на предложение полицейских ехать в отделение. Сотрудники полиции также пришли в квартиру к стороннику движения Николаю Артеменко, сообщил в твиттере член совета "Открытой России" в Петербурге Вадим Суходольский. О том, что полиция пришла к ней в квартиру, также сообщила глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева.

Несмотря на отсутствие согласования, штаб Навального призвал сторонников присоединиться к военно-патриотическому фестивалю на Марсовом поле 12 июня. Сегодня в десятках городов России проходят акции против коррупции.