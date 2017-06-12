В Москве задерживают участников акции против коррупции

В Москве на антикоррупционных акциях задержаны около ста человек, сообщает "ОВД-Инфо". Полиция задерживает активистов на Тверской улице, Пушкинской площади и на проспекте Сахарова. Среди задержанных оппозиционеры Илья Яшин, Вячеслав Мальцев, Марк Гальперин, директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов и координатор "Открытой России" Мария Баронова.

Участники акции на Тверской улице скандируют "Позор!", "Россия без Путина" и "Путин - вор!".

Ранее в подъезде дома задержали оппозиционера Алексея Навального. В полиции задержание Навального объяснили его призывами к гражданам участвовать в несогласованной акции.

В воскресенье вечером Навальный опубликовал на своем сайте сообщение, что в Москве согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова отменяется. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти на мирную акцию на Тверской улице. Прокуратура Москвы предупредила организаторов о "недопустимости нарушений закона".

Мэрия Москвы разрешила оппозиции гулять по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов.

