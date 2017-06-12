Москва: активистку Юлию Галямину избил ОМОН. Она в больнице

Гражданский активист Юлия Галямина попала в больницу после того, как ее вместе с мужем на акции против коррупции в Москве избили сотрудники ОМОНа. Об этом сама Галямина сообщила в Твиттере. Муж активистки в настоящее время находится в отделе полиции.

Юлия Галямина выступает против реновации в Москве. Осенью прошлого года она баллотировалась в депутаты Госдумы России от партии "Яблоко".

Всего на антикоррупционной акции в столице 12 июня, по последним данным, были задержаны более 700 человек. Полицейские применяли силу. В Санкт-Петербурге на аналогичном митинге задержали около 500 активистов. В других городах России также проходили задержания.

Подробную хронику событий с сегодняшних акций против коррупции читайте здесь.