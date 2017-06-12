Алексей Навальный арестован на 30 суток

В Москве суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам административного ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга. При рассмотрении дела судья отклонила ходатайства адвокатов о своём отводе, о переносе слушаний, о вызове свидетелей, а также о ведении протокола и видеосъемки заседания.
Навальный был задержан 12 июня в подъезде собственного дома перед началом антикоррупционной акции в Москве. Накануне оппозиционер объявил, что согласованный с властями митинг на проспекте Сахарова отменяется из-за препятствий со стороны властей. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти с флагами России на Тверскую улицу.
Акции против коррупции прошли 12 июня в десятках городов России. В Москве были задержаны более 700 человек, в Санкт-Петербурге – более 550. Полиция применяла силу, дубинки.
2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об элитной недвижимости, которая, предположительно, принадлежит главе правительства Дмитрию Медведеву. 26 марта в десятках городов России прошли акции против коррупции, были задержаны до полутора тысяч человек. Навальный после митингов был арестован на 15 суток.
Подробную хронику с акций против коррупции 12 июня читайте здесь.
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