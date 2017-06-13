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Европарламент добивается от Лондона ясности по плану выхода из ЕС

Ги Верхофстадт

Европейский парламент добивается от Лондона ясности по плану выхода Великобритании из Евросоюза.

Представитель Европарламента на переговорах по Брекзиту, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что необходимо как можно скорее узнать, будет ли Британия придерживаться намеченного 29 марта плана переговоров или изменит свою позицию в связи с итогами парламентских выборов 8 июня.

В результате выборов правящая Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй потеряла большинство в Палате общин, что вынуждает её вести переговоры о создании коалиционного правительства с Юнионистской партией Ольстера. В этой связи многие депутаты-тори призывают Мэй смягчить первоначальную позицию по Брекзиту, отказавшись от жёсткого курса в области миграционной политики и заявлений о возможном выходе Британии из ЕС без достижения с ним соглашения.

12 июня британский министр по Брекзиту Дэвид Дэвис подтвердил, что переговоры по выходу страны из ЕС начнутся 19 июня.

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