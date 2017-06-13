Европарламент добивается от Лондона ясности по плану выхода из ЕС

Европейский парламент добивается от Лондона ясности по плану выхода Великобритании из Евросоюза.

Представитель Европарламента на переговорах по Брекзиту, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что необходимо как можно скорее узнать, будет ли Британия придерживаться намеченного 29 марта плана переговоров или изменит свою позицию в связи с итогами парламентских выборов 8 июня.

В результате выборов правящая Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй потеряла большинство в Палате общин, что вынуждает её вести переговоры о создании коалиционного правительства с Юнионистской партией Ольстера. В этой связи многие депутаты-тори призывают Мэй смягчить первоначальную позицию по Брекзиту, отказавшись от жёсткого курса в области миграционной политики и заявлений о возможном выходе Британии из ЕС без достижения с ним соглашения.

12 июня британский министр по Брекзиту Дэвид Дэвис подтвердил, что переговоры по выходу страны из ЕС начнутся 19 июня.