"Беркут" для Навального

Одна из основных тем для обсуждения после вчерашней акции сторонников Алексея Навального – жесткость действий сотрудников полиции, которые избивали дубинками всех, кто попадался им под руку при разгоне акции. Даже украинские пользователи социальных сетей, обычно крайне скептично настроенные по отношению к российским протестам, отметили, что действия российских правоохранительных органов 12 июня приблизились по жесткости к первым разгонам протестующих на Евромайдане. Разгадка оказалась простой: разгоном и задержаниями сторонников Навального командовал бывший заместитель командира киевского "Беркута" Сергей Николаевич Кусюк.

Бывших "беркутовцев", бежавших из Украины после победы Майдана, уже не раз замечали в форме российских правоохранительных органов во время предыдущих протестных акций в Москве. Никакого секрета тут нет: еще в мае 2014 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил паспорта, погоны и служебные удостоверения 10 бывшим бойцам "Беркута", поступившим на службу в российскую полицию. Правда, имя Кусюка в этих сообщениях ни разу не упоминалось. Зато упоминалось оно в распоряжении Генпрокуратуры Украины от 28 декабря 2014 года – о необходимости немедленного задержания лиц, "причастных к массовым убийствам активистов в центре Киева".

Во время разгона демонстрантов на Тверской Сергей Кусюк попал и на видео. На нем он отдает распоряжения по-русски, хотя со времен Майдана известно, что Кусюк владеет и украинским языком. Один из полицейских обращается к Кусюку по званию – "товарищ полковник". Такое же звание Кусюк носил и в бытность заместителем командира "Беркута":

Кусюк – личность для Майдана знаковая. Именно он, как вспоминают очевидцы, руководил первым жестким разгоном студентов на площади Независимости в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года, после которого число протестующих в Киеве стало увеличиваться по экспоненте. Сам Кусюк отверг обвинения в том, что он отдал приказ об избиении.

Вот как сам Кусюк описывал события той ночи и обосновывал необходимость применения силы против мирных демонстрантов в интервью украинскому радио "Вести" спустя 10 дней, в середине декабря:

"Люди, находившиеся вокруг стелы, начали бросать в нашу сторону разные предметы. Согласно статьям 13-14 закона Украины "О милиции" сотрудник милиции имеет право применять спецсредства в целях самозащиты. Резиновая дубинка является средством активной обороны. Поэтому команду для её применения нашим бойцам давать не нужно: каждый принимает решение индивидуально в том случае, если его жизни и здоровью угрожает опасность".

А вот как описываются в той же статье события той ночи на Майдане глазами самих протестующих:

"Беркут" напал на нас, пока мы мирно сидели под монументом Независимости – кто-то спал, кто-то просто общался, и тут внезапная облава. Народ сдавался с поднятыми руками, а они били даже лежачих: догоняли и избивали до потери сознания. На видео зафиксировано, как "Беркут" кричал: "На колени, сволочи". Часть людей специально согнали на Михайловскую площадь, чтобы наверняка очистить Майдан. Пока разгоняли, я даже слышал, как один беркутовец кричал: "Сюда никто не должен вернуться".

Этот эпизод стал лишь самым известным. Помимо него, Кусюка подозревают в организации провокации на Банковой улице на следующий день после избиения студентов на Майдане, 1 декабря. По одной из версий, он отдавал приказы водителю трактора, который пытался прорвать оцепление милиции около здания администрации президента Украины.

В октябре 2013 года Кусюк попал на видео, снятом около здания киевской городской администрации – на нем он бросает дымовую шашку в толпу протестующих. Позже в использовании дымовых шашек в этом эпизоде обвиняли именно участников Майдана.

На самом деле Сергей Кусюк стал известен широкой общественности еще раньше, почти за год до Майдана. В ноябре 2012 года украинская партия "Демократический альянс" устраивала акцию в день открытия новой станции киевского метро "Ипподром". На открытие должен был приехать тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров. Участники протеста из расположенных в соседнем районе домов хотели потребовать от него подключить их к тепло- и водоснабжению – от которого они были отключены из-за хищения средств управляющими компаниями. На митингующих набросились неизвестные в штатском, оттеснили их от входа в метро, где должен был появиться Азаров, и жестко избили. Одному из пострадавших пришлось вызывать скорую. Активисты "Демократического альянса" утверждали, что "титушки" (хотя это слово появилось в лексиконе украинцев только год спустя) координировали свои действия с милицией, а руководил ими один из сотрудников МВД в штатском. Один из руководителей партии, правозащитник Андрей Богданович, направил запрос в Главное управление киевской милиции и приложил к нему фотографию командира "титушек", сделанную в другом месте – на ней он в форме. В полученном ответе были имя и фамилия Сергея Кусюка.

Стоит ли удивляться, что после победы Майдана Кусюк, чье имя стало к тому моменту стало символом милицейского насилия и жестокости, покинул Украину. он уехал в Крым – как и еще почти 70 "беркутовцев", если верить подсчетам тогдашнего замминистра внутренних дел Украины Сергея Ярового. Кто-то из них получил российские паспорта (по данным расследовательской группы InformNapalm, получать их бывшим бойцам "Беркута" помогал депутат Госдумы Константин Затулин), кому-то пришлось довольствоваться разрешением на временное проживание.

Как утверждал в мае 2014 года Геннадий Москаль (тогда – депутат Верховной Рады Украины, впоследствии – глава Луганской и Запорожской областей Украины), именно Кусюк вывез в Крым из Киева оружие, из которого "Беркут" стрелял по протестующим на Майдане в день расстрела "Небесной сотни".

​С тех пор о Кусюке ничего не было слышно, пока в понедельник его не сфотографировала журналист российского телеканала "Дождь" Мария Карпухина. На фото он держит в руках рацию, на рукаве – шеврон СОБРа, Специального отряда быстрого реагирования, ныне – одного из подразделений Росгвардии.

Интересно, что Кусюк, возможно, стал не единственным бывшим "беркутовцем", замеченным на акции сторонников Алексея Навального. По неподтвержденным данным, еще одним участником разгона акции стал бывший сотрудник "Беркута" из Луганска:

Дело о причастности бойцов "Беркута" к гибели участников Майдана сейчас рассматривает Святошинский суд Киева. В ноябре по этому делу был допрошен бывший президент Украины Виктор Янукович. В октябре 2014 года из Украины бежал один из ключевых обвиняемых в расстрелах на Майдане – командир так называемой "черной роты" "Беркута" Дмитрий Садовник. Это произошло после решения суда о смене ему меры пресечения на домашний арест. В украинской Генеральной прокуратуре предполагают, что Садовник находится в аннексированном Россией Крыму.

По последним данным, на акциях против коррупции в Москве, Петербурге и других российских городах были задержаны более 1600 человек. Как действовала полиция при задержании митингующих в Москве летом 2017 года и в Киеве осенью 2012-го, можно сравнить, посмотрев эти видео:

Киев, 30 ноября 2013 года

Москва, 12 июня 2017 года