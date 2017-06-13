Илью Яшина, задержанного на акции 12 июня, арестовали на 15 суток

Суд в Москве арестовал на 15 суток оппозиционера Илью Яшина, задержанного накануне во время антикоррупционной акции в Москве. Сопредседателя оппозиционного движения "Солидарность" признали виновным в неподчинении требованиям полиции.

Сам Яшин отказывается признать вину. По его словам, полицейские попросили мужчину пройти в автобус, что он и сделал, после чего был задержан. Суд отклонил ходатайство о приобщении к материалам дела видеозаписи с места задержания Яшина, сообщает русская служба BBC.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны около 900 активистов, включая оппозиционного политика Алексея Навального, который призвал провести акцию на Тверской улице, а не на проспекте Сахарова, где мероприятие согласовали городские власти.