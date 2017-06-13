Суд в Петербурге два дня будет рассматривать только дела 12 июня

Дзержинский суд Санкт-Петербурга в течение ближайших двух дней будет рассматривать только административные дела в отношении задержанных на антикоррупционной акции 12 июня. Заседания по всем остальным делам суд отложил, сообщает интернет-издание "Фонтанка".

Всего на акции протеста в Петербурге были задержаны около 600 человек. Их обвиняют в участии в несогласованном митинге и неповиновении полиции. Некоторых задержанных уже арестовали и оштрафовали. При этом в суд не пускают адвокатов и журналистов.

Кроме этого, в Дзержинском суде сегодня был задержан правозащитник Динар Идрисов. Он приехал в суд, чтобы представлять интересы одной из задержанных 12 июня. За то, что правозащитник захотел поговорить с другими активистами, его обвинили в нарушении порядка.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны около 900 активистов, в Петербурге - около 600. После митингов Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о нападении на полицейских.