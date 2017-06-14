Госдума приняла в третьем чтении закон о "реновации" в Москве

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации в Москве, предусматривающий снос нескольких тысяч домов и расселение их жителей. За документ проголосовали 399 депутатов, против — двое, один депутат воздержался.

В ходе второго чтения документа 9 июня в него был внесен ряд поправок. В частности, о том, что под снос пойдут только те дома, жители которых поддержат такое решение на голосовании, которое завершается 15 июня. Из законопроекта исключили положение о том, что собственники квартир в сносимых домах не могут оспаривать решение о расселении в суде. Кроме того, им предоставили право выбора между равнозначным (по жилой площади) и равноценным (по рыночной стоимости) жильем в новых домах. Помимо этого, депутаты приняли поправку, гарантирующую жителям коммуналок в сносимых домах отдельные квартиры при переселении.

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Стоимость программы оценивается в 3 триллиона рублей. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей. В мае трижды выходили на митинги с требованием отклонить законопроект. Перед втором и третьим чтением документа у здания Госдумы проходили стихийные акции противников реновации. В среду полиция задержала 11 участников пикетов протеста.