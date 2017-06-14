В Сочи арестованы четверо задержанных на акции 12 июня

Суд в Сочи арестовал на срок от семи до десяти суток четверых участников антикоррупционной акции 12 июня. Еще трое сторонников политика Алексея Навального получили штрафы. Их обвиняли в нарушении правил проведения митинга.

12 июня во многих городах России прошли массовые акции против коррупции. В несогласованном шествии в Сочи приняли участие около ста человек, 50 из них были задержаны. Всего в России задержали более 1700 человек.

