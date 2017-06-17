Воспоминание о вечности. Эфир в 17:05

Режиссер Сергей Васильев и правозащитник Екатерина Верещагина о том, почему Юрия Дмитриева судят за увековечивание памяти репрессированных
Почему Юрия Дмитриева судят за увековечивание памяти репрессированных? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят режиссёр Сергей Васильев и правозащитник Екатерина Верещагина. Эфир в 17:05.
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