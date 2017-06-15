Умер писатель Баян Ширянов (Кирилл Воробьев)

Российский писатель Баян Ширянов (Кирилл Воробьев) умер в ночь на 15 июня в больнице. Сообщение о его смерти было размещено в группе в Фейсбуке.

Несколько лет назад Ширянову был поставлен диагноз - энцефалопатия мозга. Накануне писатель был госпитализирован с осложнениями цирроза печени.

Первые тексты Баяна Ширянова были опубликованы в интернете в 1990-х годах. Одним из самых известных является цикл "Пилотажи". В него входят три произведения: "Низший пилотаж", "Срединный пилотаж" и "Верховный пилотаж". Они посвящены жизни московских наркоманов.

В 2002 году прокремлевское движение "Идущие вместе" обратилось в прокуратуру с просьбой проверить роман "Срединный пилотаж" на порнографию. Судебное разбирательство длилось почти три года. В 2005 году Басманный суд Москвы оправдал Ширянова.