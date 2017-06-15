В Петербурге задержали школьника по делу о нападении на полицейского

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали несовершеннолетнего. Его подозревают в нападении на полицейского во время несогласованного митинга 12 июня.

Речь идет о 17-летнем активисте организации "Молодежное Яблоко" Дмитрии Мякшине. В правоохранительных органах считают, что подросток ударил полицейского кулаком в лицо и выбил зуб, пишет интернет-газета "Фонтанка.ру".

12 июня в десятках городов России прошли массовые антикоррупционные акции. По всей стране были задержаны около полутора тысяч человек. В среду, 13 июня, Следственный комитет возбудил дело о нападении на полицейского.

Подобное производство открыли в Москве — там 17-летний Михаил Галяшкин обвиняется в нападении на сотрудника ОМОН. По версии следствия, он распылил бойцу в лицо баллончик со слезоточивым газом.