Суд отложил избрание меры пресечения фигуранту "дела 12 июня"

Басманный суд Москвы перенес слушания по избранию меры пресечения 17-летнему школьнику Михаилу Галяшкину, подозреваемому в нападении на полицейского на акции протеста 12 июня в Москве. Как сообщает "Медиазона", до 16 июня подросток останется в СИЗО. Ранее стало известно, что следователи намерены ходатайствовать о домашнем аресте молодого человека.

По версии следствия, Галяшкин во время антикоррупционной акции на Тверской улице в Москве распылил перцовый газ, из-за чего один из сотрудников Росгвардии получил ожог глаза. Всего на акции 12 июня в Москве были задержаны около 900 активистов, некоторые из них пострадали при задержании. В Росгвардии при этом утверждают, что полицейские "действовали в строгом соответствии с законом".