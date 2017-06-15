Путин: в Исаакии будет и церковная служба, и музейная деятельность

В Исаакиевском соборе, который власти Санкт-Петербурга собираются передать Русской православной церкви, будет организована как музейная деятельность, так и отправление религиозного культа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Глава государства подчеркнул, что храм, никогда официально не находившийся в ведении церкви, все же строился именно для нее, а музеем стал при советской власти. При этом Путин настаивает, что современная Россия остается светским государством.

По словам президента, проблему передачи собора РПЦ нужно "деполитизровать" и "забыть, что она существует как таковая".

В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви. Жители города ответили на это акциями протеста. Законодательное собрание несколько раз отказывалось обсуждать проведение референдума о передаче храма РПЦ.