Директором музея Исаакия назначен Юрий Мудров

Новым директором музея "Исаакиевский собор" назначен культуролог Юрий Мудров. Как сообщает "Интерфакс", его назначил комитет по культуре Санкт-Петербурга. Мудров известен как автор нескольких десятков книг и публикаций о культуре и искусстве.

Мудров на своем посту сменил писательницу Ирину Вовненко, которая занимала должность исполняющего обязанности директора с 31 мая. Ранее она занимала в этом музее пост замдиректора по связям с общественностью. Вовненко – автор нескольких любовных и эротических романов.

Возглавлявший музей с 2008 года Николай Буров в апреле решил уйти в отставку. Свое решение он объяснил несогласием с планами передать Исаакиевский собор Русской православной церкви.