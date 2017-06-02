Освободилась для литературы?

У музея-памятника “Исаакиевский собор” ненадолго появился новый директор – Ирада Вовненко, музейный работник, писатель и организатор детских балов в одном лице. Вовненко была назначена на должность вчера, а сегодня то ли написала заявление об уходе, то ли нет.

Ирада Вовненко была представлена коллективу музея 31 мая, пользователи социальных сетей успели вдоволь поиронизировать над ее писательскими перлами, а уже сегодня утром издание "Фонтанка" сообщило, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко дал указание кадровой службе Смольного срочно найти замену Вовненко. "По мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина", - сказал источник Фонтанки. Чуть позже Вовненко подтвердила свой уход подтвердила: "Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого", - сказала она в комментарии агентству РИА Новости. А еще через час она опревергла свою отставку в интервью Интерфаксу: "Я нахожусь на рабочем месте, работаю, подписываю документы", - заявила она.

Назначение Ирады Вовненко вызвало неоднозначные отзывы, и вовсе не по причинам пола нового руководителя. Впрочем, некоторые его даже поддержали, например, бывший директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров, заместителем которого Вовненко проработала 8 лет:

- Я приветствую это назначение, я считаю, что для коллектива очень хорошо, что в качестве директора в музей пригласили не варяга, ведь это обязательно создало бы определенные сложности. Но на должность директора пригласили человека, который давно здесь работает, знает коллектив, она достаточно долго была моим заместителем.

- В интервью, которые Ирада Вовненко уже успела дать, она старательно обходит вопрос, который для петербуржцев, наверное, главный: будет ли она продолжать вашу линию защиты Исаакиевского собора от передачи РПЦ. Она осторожно говорит, что ей надо сначала все изучить, и что она хочет диалога с Церковью, - как вы на это смотрите?

- Если у человека есть способность сначала все обсудить без криков, то, по-моему, это хорошо.

Бывший директор музея-памятника “Исаакиевский собор” Николай Буров, принявший на себя основной удар сопротивления, едва только встал вопрос о передаче собора Русской Православной Церкви, когда-то первым почувствовал, что тучи над музеем сгущаются. С высшим петербургским клиром он поссорился еще в 2015 году: на пасхальном приеме митрополита Варсонофия он, по словам очевидцев, сказал: “Этот город пережил блокаду и, думаю, переживет вас”. Череда последующих событий развернулась не в пользу Николая Бурова, в то же время, показав, что мрачные предчувствия насчет аппетитов нового епархиального руководства оправдались. Из четырех соборов, которыми руководил Буров – комплекс так и назывался – “Музей четырех соборов” - два, Смольный и Сампсониевский, отошли к Церкви. Музейщики, побывавшие там, считают, что музейная работа как таковая сейчас там практически отсутствует. Николай Буров неоднократно говорил, что если Исаакиевский “сдадут”, то за ним отправится тем же путем еще один памятник – Спас-на-Крови.

Исаакиевский собор оказался крепким орешком, камнем преткновения – его судьба всколыхнула горожан, вышедших на улицы, чтобы потребовать оставить памятнику прежний музейный статус. Петербуржцы возмутились не только намерением передать собор Церкви, но и словами губернатора Георгия Полтавченко о том, что вопрос уже решен, и показали многотысячными митингами, что без них вопрос решить не удастся. Николай Буров, человек, традиционно лояльный к власти, оказался в непростой ситуации – фактически на стороне протестующих. Некоторое время назад он объявил, что устал и хочет сложить с себя обязанности директора.

И вот, теперь в прессе и в социальных сетях бурно обсуждают пришедшую ему на смену Ираду Вовненко. С одной стороны, она давно занимается музейным делом – с 2003 года занимала должность главного специалиста международного отдела Государственного музея-заповедника “Царское Село”, участвовала в восстановлении Янтарной комнаты, в 2009 году встала вот главе проекта “Собрание друзей Исаакиевского собора”, ее последняя должность – заместитель директора по связям с общественностью музея-памятника “Исаакиевский собор”. С другой стороны, музейная работа - не единственная ее деятельность: Ирада Вовненко организатор благотворительных детских балов, член Союза писателей России, автор детских исторических книг, а в 2011 году она даже стала соавтором знаменитого польского писателя Януша Леона Вишневского – они вместе написали книгу “Любовь и другие диссонансы”.

Твои вопросительные скулы! Безумно соскучился по ним, – сказал Сергей одними губами

Пользователи интернета относятся к творчеству Ирады Вовненко с иронией, например, обсуждают разлетевшуюся по сетям цитату из романа “Влечение”: “Твои вопросительные скулы! Безумно соскучился по ним, – сказал Сергей одними губами”. Подобных цитат много, и все они вызывают сомнение, по крайней мере, в чувстве меры и вкусе автора. Вот, например, что можно прочесть романе “Дресс-код вдохновения”: “Юлия почувствовала, как желание снова пробуждается в ней, раскрашивая ее нежные щеки в ярко-алый цвет, ей казалось, что она вдыхает не просто воздух, смесь газов с преобладанием азота, а райскую амброзию, и глазам ее вот-вот откроются божьи чудеса, одно за другим, стоит немного подождать. Юлия улыбнулась и представила, как этот великолепный мужчина сейчас положит свою сильную руку на ее упругую грудь и все самые великие истины снова потеряют свое значение…”

Однако, известный своей последовательной позицией в борьбе против передачи Исаакиевского собора Церкви депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник предлагает пока не судить строго нового директора Исаакиевского собора, а подождать, что она будет делать:

Одно можно сказать – хорошо, что не прислали варяга, это бы еще больше обострило обстановку внутри коллектива

- Есть надежда, что человек из команды уходящего директора Николая Бурова продолжит его линию на сохранение статуса Исаакиевского собора в качестве музея. Одно можно сказать – хорошо, что не прислали варяга, это бы еще больше обострило обстановку внутри коллектива. Так что я настроен на осторожный оптимизм. Что же касается нас, защитников сохранения собора как музея, то, независимо от того, что будет делать и говорить директор, мы продолжим свою линию, потому что мы действует не в интересах того или иного директора, и даже не в интересах музея. Мы действуем в интересах города, и поэтому для нас ничего не меняется.

- Вас не смущает, что фигура Ирады Вовненко – с некоторым налетом глянца, что ее книги, к одной из которых делал иллюстрации Никас Софронов, вызывают, скорее, иронию, чем серьезный читательский интерес?

- Нет, это меня не смущает, но я был бы рад, если бы на эту должность назначили человека, пользующегося большим авторитетом в музейном сообществе, досконально разбирающегося в этой сфере деятельности. Но то, что она говорит о необходимости диалога с РПЦ, это хорошо – диалог всегда лучше, чем конфликт, переговоры ведутся даже на войне. Было бы странно, если бы в первый же день она сделала какие-то заявления, четко показывающие, на чьей она стороне. Директор должен быть на стороне коллектива, на стороне музея, давайте подождем и посмотрим, как она будет действовать. А то, что Николай Витальевич ушел с этого поста – по моей информации, соответствовало его желанию. И я его понимаю – и физически, и морально очень трудно все время находиться в состоянии борьбы. Нормальное состояние человека – это любовь. По-человечески я сожалею о его уходе, но знаю, что обсуждались и другие кандидатуры на его место – и эти кандидатуры, с моей точки зрения, точно были бы хуже. Повторяю, в любом случае мы будем продолжать отстаивать Исаакиевский собор в статусе музея – вплоть до организации народного референдума.

Чем бы ни занималась Ирада Вовнеко, кроме музейного дела, в назначениях такого рода, как правило, трудно найти логику и закономерность, - считает депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева:

Директор должен иметь некий политический вес, и он должен был профессионалом в своем деле – в реставрации, архитектуре, искусствоведении, причем этот вес должен быть сопоставим с весом, скажем, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского

- Для меня важно, что Ирада Вовненко работала с Николаем Буровым и уже заявила, что будет придерживаться его политики. Если мы хотим сохранения собора как музея, то от директора зависит очень много. Директор должен иметь некий политический вес, и он должен был профессионалом в своем деле – в реставрации, архитектуре, искусствоведении, причем этот вес должен быть сопоставим с весом, скажем, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. И еще этот человек должен обладать известным гражданским мужеством. Насколько я знаю, у нового директора такого профессионального веса нет. Можно надеяться, что этот недостаток будет компенсирован исключительным гражданским мужеством – но это вещь редкая, тут можно надеяться только на чудо. Бывший директор Николай Буров явно оказался неугодным власти – он все же проявил твердую гражданскую позицию, отозвав свое согласие на передачу Исаакиевского собора Церкви. Если бы он высказался “за”, то, я думаю, это уже давно было бы свершившимся фактом. Но сегодня уже вице-губернатор Кириллов признал, что передавать собор можно не по 327 закону о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям, а только в соответствии с законом о музейных фондах, и только во временное пользование. Этот закон запрещает отчуждение предметов музейного фонда, и по каждому из предметов нужно отдельное согласие, отдельное разрешение. Как минимум нужно подробное описание всех предметов, подлежащих передаче, и полное основание того, как именно может быть осуществлена эта передача. По каждому из 26 000 предметов должна собираться отдельная комиссия, должна быть определена религиозная ценность предмета, ограничения в хранении, контроль за сохранностью и многое другое. Так что если директор-профессионал будет четко придерживаться буквы закона по каждому предмету, то он может сделать абсолютно невозможной передачу Церкви музея “Исаакиевский собор”.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов, тоже защищающий Исаакиевский собор в качестве музея, склоняется к тому, что смена директоров произошла из-за несговорчивой позиции прежнего директора Николая Бурова:

- Буров считал, что церковная функция у собора должна присутствовать, но что все же здание в целом должно быть под контролем музея. Я боюсь, что замена директора как раз приведет к ослаблению этой позиции, противостоящей передаче собора Церкви. А это сейчас самый главный вопрос для судьбы музея. Наверное, у городских властей есть надежда, что с Ирадой Вовненко будет легче сладить, что сопротивление будет меньше. А это вопрос очень чувствителен не только для музея, но и для всего города. Я допускаю, что Церковь может несколько усилить свои позиции в соборе – например, он может не работать как музей в дни больших церковных праздников. Но если его передать Церкви целиком, мы можем потерять его как музей, вот в чем проблема.

Михаил Амосов с осторожностью отзывается о литературных и светских опытах нового директора музея-памятника “Исаакиевский собор” и, как и его коллеги, предлагает посмотреть на действия Ирады Вовненко – надеясь при этом на лучшее.