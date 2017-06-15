Петербург: задержанного школьника отпустили под подписку о невыезде

17-летнего активиста организации "Молодежное Яблоко" Дмитрия Мякшина, задержанного по подозрению в нападении на полицейского во время акции протеста 12 июня в Петербурге, отпустили под подписку о невыезде. Об этом "Росбалту" рассказал его адвокат Виктор Вартанов.

По его словам, Мякшин отказался от дачи показаний. В правоохранительных органах считают, что подросток ударил полицейского кулаком в лицо и выбил зуб.

12 июня в десятках городов России прошли массовые антикоррупционные акции. По всей стране были задержаны около полутора тысяч человек. В среду, 13 июня, Следственный комитет возбудил дело о нападении на полицейского.

Подобное производство открыли в Москве — там 17-летний Михаил Галяшкин обвиняется в нападении на сотрудника ОМОН. По версии следствия, он распылил бойцу в лицо баллончик со слезоточивым газом.

