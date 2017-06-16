"Узнику Болотной" Непомнящих вновь продлили срок содержания в ШИЗО

Осужденному по так называемому "Болотному делу" Ивану Непомнящих вновь продлили срок содержания в штрафном изоляторе исправительной колонии в Ярославле. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт". Добавили срок пребывания в ШИЗО и другому заключенному, Руслану Вахапову, который как и Непомнящих ранее рассказал об избиении надзирателями.

На сколько суток продлили срок содержания в штрафном изоляторе Непомнящих не сообщается. Получить какую-либо информацию правозащитникам не удается, поскольку адвокатам отказывают во встречах с заключенными.

Ивана Непомнящих и Руслана Вахапова повторно поместили в штрафной изолятор 9 июня. В тот же день стало известно, что Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об избиении заключенных в ИК-1, о котором в конце апреля рассказали Непомнящих, Вахапов и Евгений Макаров. В Федеральной службе исполнения наказаний отрицают применение силы к осужденным.

Иван Непомнящих приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти на Болотной площади 6 мая 2012 года.