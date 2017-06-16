Число погибших при пожаре в многоэтажке в Лондоне возросло до 30

Число жертв пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона возросло до 30, в больницах остаются 24 человека. Такие данные приводит британская полиция. Местные власти опасаются, что погибших гораздо больше.

В пятницу в СМИ появилась информация, что при пожаре пропали 65 человек. Их правоохранительные органы считают пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается, но спасатели уже не надеются найти живых в сгоревшем здании.

Высотный дом Гренфелл-тауэр загорелся в среду. Причина пожара до сих пор не установлена. На борьбу с возгоранием выехали около 200 пожарных. Во время трагедии в здании могли находиться сотни человек. Британский премьер-министр Тереза Мэй назначила публичное расследование пожара.

Волонтеры собрали более миллиона фунтов для пострадавших. Деньги пойдут на помощь тем, кто лишился жилья из-за пожара, а также родственникам погибших.