В Британии собрали более миллиона фунтов для пострадавших при пожаре

В Британии волонтеры собрали более миллиона фунтов для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на западе Лондона. Огонь все еще не потушен, спасательные работы затруднены. Около пятисот человек числятся пропавшими без вести.

Всего во время пожара погибли не менее 12 человек, почти 70 – пострадали, около 20 из них находятся в критическом состоянии. Власти опасаются, что число жертв может значительно возрасти.

Здание Гренфелл-тауэр загорелось в среду. Причина пожара не установлена. На борьбу с возгоранием выехали около 200 пожарных. Во время трагедии в здании могли находиться до 600 человек.

Место пожара посетила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она провела беседу с пожарными и пообещала организовать тщательное расследование трагедии. Накануне из-за пожара многоэтажки были отложены переговоры о создании коалиции в британском парламенте. Сегодня они возобновятся.