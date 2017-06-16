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Грани времени

Россия выиграет Кубок конфедераций. Эфир в 21:05

Россия. Генеральный секретарь ФИФА Фатима Самора начала отсчет 100 дней до старта Кубка конфедераций. 09.03.2017, СПб

И чемпионат мира? – обсуждают Андрей Канчельскис, Румен Пайташев, Александр Шмурнов, Дмитрий Сухарев, Алексей Кузнецов

Украина не приобрела права на трансляцию Кубка конфедераций – 2017. Об этом RNS сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.

Кроме Украины, права на трансляцию Кубка конфедераций не купили Испания, Греция, Гибралтар, Люксембург и ряд других стран.

Кубок конфедераций, предваряющий чемпионат мира по футболу, пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В турнире примут участие сборные восьми стран.

В середине июня в международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что строители на российских стадионах к чемпионату мира по футболу и Кубку конфедераций подвергаются эксплуатации. Москва обвинения в нарушении прав рабочих отрицает.

О Кубке конфедераций, чемпионате мира – 2018, футболе и правах человека – футболист, тренер, менеджер Андрей Канчельскис, футбольный эксперт и энциклопедист Румен Пайташев, спортивный журналист, телерадиокомментатор Александр Шмурнов, руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев, спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Андрей Трухан.

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