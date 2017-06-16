Дональд Трамп ужесточил политику США в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп ужесточил политический курс в отношении Кубы, но не порвал, как многие опасались, дипломатические отношения с ней.

Выступая в пятницу в Майами (штат Флорида), Трамп заявил, что отменяет как "ошибочное" и "одностороннее" соглашение о нормализации отношений с Гаваной, заключенное прежним президентом Бараком Обамой.

Своим указом Трамп ужесточил правила поездок на Кубу для американцев и ограничил американские деловые контакты с кубинскими компаниями, которые связаны с военными. Граждане США теперь смогут ездить на Кубу только с помощью турагентств. Запрещаются все сделки с главным кубинским военным конгломератом, контролирующим практически всю экономику. Исключение сделано только для воздушных и морских пассажирских перевозок.

Президент США заявил о недопустимости с помощью торговли способствовать укреплению монополии кубинских военных, "эксплуатирующих и подавляющих свой народ".

СМИ оценили решение Трампа как отход от курса на сближение с Кубой, которого придерживался Барак Обама, возобновивший в 2015 году дипломатические отношения с Гаваной, разорванные после революции 1959 года.

