РПЦ повышает расценки. Больше всего подорожали венчание, отпевание, крещение

Русская православная церковь с начала полномасштабной войны против Украины повысила расценки почти на 40%, пишет газета The Moscow Times. Корреспондент издания изучил официальные сайты 140 церквей и храмов по всей России и их архивные версии и подсчитал как изменились цены. Сильнее всего подорожали венчание – на 107%, отпевание – на 71% и крещение – на 50%. Как рост цен объясняют в церкви, и что об этом говорят прихожане?

Жительница Копейска Челябинской области Анастасия решила заказать поминовение усопших родственников. Женщина очень удивилась новым расценкам так называемых добровольных пожертвований.

"Увидела прейскурант, от которого обомлела. Два года назад я платила 100 рублей за одно имя на год. Я давала тысячу рублей, писала 10 имен, чтобы помолились. Но сейчас 5000 одно имя на год. Я обалдела", – говорит она.

Как рассказали местному телеканалу, в этом храме так называемые добровольные пожертвования, которые вносят прихожане для проведения обрядов, выросли еще прошлой зимой. В целом по России церковные услуги подорожали в среднем почти на 40% с 2020 года, говорится в новой публикации русской службы The Moscow Times.

"Называется это все пожертвованиями, хотя, по сути, это ближе, конечно, к цене, чем к пожертвованию. И я полагаю, что определяет эту стоимость настоятель храма. А от чего она зависит? Думаю, что во многом она зависит от того региона, в котором находится храм. В тех условиях, в которых живут люди, думаю, ожидаемо, что в центре Москвы эти суммы могут быть выше, чем в глубинке", – рассказывает протоиерей Андрей Кордочкин.

Добровольные пожертвования в церквях растут, подтверждают прихожане на улицах Москвы:

– Цена поминания выросла. Но что делать? Я регулярно ставлю своим близким поминания. Мне кажется, это нормальный ход событий, потому что такая жизнь. Может быть, будут лучшие времена, будет все дешеветь.

– Недавно ходила в Храм Христа Спасителя, там очень дорого записочка о здравии. В остальных храмах не так дорого, насколько я заметила, И в целом иконку купить, свечи, все дороже.

– Отдать за крещение пять тысяч – это неправильно. Я считаю, что такое таинство должно быть столько, сколько ты можешь дать.

– Свечка, которую я сегодня купила за 40 рублей, в прошлом году стоила 30.

– Я отношусь к этому нормально, но, конечно, чтобы цены были поменьше для людей пожилого возраста.

Больше всего, выше официальной инфляции, в России подорожали самые востребованные церковные обряды: крещение, венчание и отпевание. Отпевать в российских церквях стали чаще – журналисты "БиБиСи" и "Медиазоны" уже подтвердили гибель более 150 тысяч российских военных во время полномасштабной войны России в Украине.

Основные деньги, которые собирают в храмах, остаются на уровне прихода или епархии. "Церковь устроена как система самостоятельных юридических лиц, и основная часть доходов остается на том уровне, где они зарабатываются, – говорит историк и социолог религии Николай Митрохин. – Условно говоря, на уровне прихода или на уровне монастыря что-то перепадает епархии, что-то (очень небольшой процент) перепадает Москве, потому что в Москве, у Московской патриархии свои источники средств".

Для увеличения размера пожертвований в храмах России есть объективные причины, говорит протоиерей, бывший настоятель храма Андрей Кордочкин.

"Понятно, что если дорожает электричество, если дорожает коммуналка, если дорожает все вокруг, то нужно повышать ставки тех людей, которые трудятся в храме, чтобы привести их в соответствие с существующей инфляцией. Вот я думаю, что это первая причина. А вторая – это, возможно, повышение тех епархиальных сборов, в которых храм должен участвовать, делая регулярные перечисления на счет епархии".

Как рассказали источники Андрея Кордочкина в России, в некоторых епархиях цены повышаются раз в год централизованно, на епархиальном совете. Это делается для того, чтобы у прихожан не возникало вопросов, почему в разных храмах рекомендованы разные пожертвования.

У человека, который приходит в храм, не должно быть ощущения, что он приходит в магазин

"У любого настоятеля, то есть у священника, который занимается не просто священническим служением, а на которого ложится ответственность,за материальное содержание храма и других людей, которые материально от него зависят. На него, естественно, ложится ответственность за то, чтобы расходы как-то совпадали с доходами. Но все-таки принципиально важно здесь то, чтобы у человека, который приходит в храм, не было ощущения, что он приходит в магазин", – отмечает Андрей Кордочкин.

В сентябре этого года в РПЦ предложили ввести десятину для россиян на нужды церкви и священников. С такой идеей выступил настоятель храма из Иркутска. Впрочем, в руководстве Русской православной церкви заявили, что это лишь частное мнение, которое не является официальной позицией.