В России продолжается давление на гражданских активистов

В России продолжают оказывать давление на активистов, выступающих против коррупции.

В центре Москвы в субботу задержаны несколько человек, проводивших одиночные пикеты в защиту арестованных участников антикоррупционных акций и против жёстких действий полиции. У некоторых в руках были плакаты с фотографиями жёсткого задержания и надписью: "При сильных президентах такого не бывает". Троих задержанных отпустили без протоколов. Об этом написал в своём твиттере активист Денис Стяжкин и группа "Протестная Москва".

В Петербурге в полицию забрали активистку Группы помощи задержанным Анну Макарову, которая встречала вышедших на свободу после ареста участников митинга 12 июня. Об этом в своем твиттере сообщил активист Андрей Пивоваров. По данным ОВД-Инфо, Макарову обвинили в переходе улицы в неположенном месте.