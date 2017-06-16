Суд оставил в силе решение об аресте на 15 суток Ильи Яшина

Мосгорсуд оставил в силе решение об административном аресте оппозиционера Ильи Яшина на 15 суток. Об этом сам активист написал в твиттере пятницу.

Яшин был задержан 12 июня в центре Москвы во время акции протеста против коррупции. Суд признал его виновным в неподчинении полиции.

Ранее в пятницу Мосгорсуд сократил с 30 до 25 суток срок административного ареста оппозиционера Алексея Навального, которого задержали еще до начала акции 12 июня в Москве и обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга. 11 июня он объявил о переносе согласованной акции с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу.

12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции – по призыву Навального, основателя Фонда борьбы с коррупцией. Были задержаны около полутора тысяч человек. Многим уже вынесены административные приговоры. Некоторых обвиняют по уголовным статьям.

