Около трех тысяч мигрантов спасены в Средиземном море 16 июня

В Средиземном море только за 16 июня были спасены около 3 тысяч мигрантов. Об этом объявила береговая охрана Италии.
В более чем 20 спасательных операциях участвовали специальная гуманитарная миссия Евросоюза в Средиземном море – EUNAVFOR, европейское пограничное ведомство Frontex, неправительственные организации, торговые корабли, береговая охрана Италии и Ливии.
Только у ливийских берегов были сняты с резиновых и деревянных лодок более 900 нелегальных беженцев.
Ежегодно из Ливии в Италию отплывают более 60 тысяч беженцев. Незаконные перевозчики людей пользуются хаосом, который царит в Ливии после гражданской войны и свержения режима Муамара Каддафи в 2011 году.
По данным Международной организации по миграции, с начала года при попытке пересечь Средиземное море на пути в Европу погибли уже более 1800 человек.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.