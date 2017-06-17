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Новости

Около трех тысяч мигрантов спасены в Средиземном море 16 июня

В Средиземном море только за 16 июня были спасены около 3 тысяч мигрантов. Об этом объявила береговая охрана Италии.

В более чем 20 спасательных операциях участвовали специальная гуманитарная миссия Евросоюза в Средиземном море – EUNAVFOR, европейское пограничное ведомство Frontex, неправительственные организации, торговые корабли, береговая охрана Италии и Ливии.

Только у ливийских берегов были сняты с резиновых и деревянных лодок более 900 нелегальных беженцев.

Ежегодно из Ливии в Италию отплывают более 60 тысяч беженцев. Незаконные перевозчики людей пользуются хаосом, который царит в Ливии после гражданской войны и свержения режима Муамара Каддафи в 2011 году.

По данным Международной организации по миграции, с начала года при попытке пересечь Средиземное море на пути в Европу погибли уже более 1800 человек.

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