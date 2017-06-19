Законопроект о реинтеграции Донбасса вскоре рассмотрит СНБО Украины

Законопроект о реинтеграции территорий Донбасса, контролируемых пророссийскими сепаратистами, будет рассмотрен в ближайшее время на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом написала в фейсбуке первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, Украина остается преданной политическому и дипломатическому путям урегулирования конфликта в Донбассе, но при этом "борется за возвращение территорий".

На прошлой неделе о разработке плана по реинтеграции Донбасса сообщил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, законопроект базируется на условиях, закрепленных в минских договоренностях.

В понедельник российская газета "Коммерсантъ" рассказала о некоторых деталях плана. По данным издания, он предусматривает прекращение так называемой "антитеррористической операции" на востоке страны и введение вместо нее военного положения. Кроме того, Киев попытается наладить отношения с Донбассом посредством предоставления "ряда льгот и послаблений" для населения, в частности упростить порядок получения жителями этих территорий украинских пенсий.

Представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил телеканалу Russia Today, что план Киева не вызывает доверия и не будет рассматриваться властями так называемых народных республик.