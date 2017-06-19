Минобороны РФ отменило меморандум о безопасности полетов над Сирией

Министерство обороны России прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, сообщает РБК.

Инцидент со сбитым международной коалицией во главе с США самолетом в российском военном ведомстве назвали "нарушением суверенитета" Сирии. В Минобороны сообщили, что любые самолеты и беспилотники коалиции будут сопровождаться российскими ПВО в качестве воздушных целей.

Власти Сирии заявили, что сбитый самолет участвовал в операции против боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России). В Дамаске считают, что подобные действия коалиции подрывают силы сирийской армии в борьбе с терроризмом. В штабе коалиции утверждают, что сирийский военный самолет сбросил бомбы неподалеку от отрядов вооруженной оппозиции, которую поддерживают США, после чего был сбит.

Меморандум о безопасности полетов в Сирии был принят Россией и США в октябре 2015 года. Он регламентировал перемещения всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии. Действие меморандума было приостановлено в апреле 2017 года, после того как США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе. В мае действие документа было возобновлено.

