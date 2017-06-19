Приговор Юрию Кулию по "делу 26 марта" вступил в силу

Мосгорсуд признал законным приговор актеру Юрий Кулию по делу о нападении на полицейского на антикоррупционной акции 26 марта в Москве. Приговор вступил в силу.

Кулий был приговорен к восьми месяцам колонии-поселения. Защита актера просила изменить наказание на условный срок или обязательные работы.

Кулий был задержан 4 апреля. По версии следствия, активист "причинил физическую боль" полицейскому, схватив его за плечо. Сразу после задержания Кулий признал вину. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

Всего на акциях протеста, которые прошли в десятках городов России 26 марта, были задержаны более полутора тысяч человек. протестующие требовали от властей отреагировать на информацию о незадекларированной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, речь о которой шла в фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон".

Кроме Кулия по "делу 26 марта" проходят еще шесть человек. Александр Шпаков был приговорен к полутора годам колонии общего режима. Под следствием находятся Станислав Зимовец, Андрей Косых, Дмитрий Крепкин, Дмитрий Борисов и Алексей Политиков.