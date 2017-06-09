Суд арестовал активиста Борисова по "делу 26 марта"

Басманный районный суд Москвы отправил под арест на два месяца активиста движения "14%" Дмитрия Борисова по делу о нападении на сотрудников полиции на акции 26 марта, сообщает "Медиазона". Борисова обвиняют в применении насилия к представителю власти.

Сам активист отказался давать пояснения по делу. Поручительство за Борисова предоставили председатель движения «За права человека» Лев Пономарев и глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.

О задержании Борисова стало известно накануне.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование "Он вам не Димон" о незадекларированной недвижимости, предположительно принадлежащей главе правительства Дмитрию Медведеву. 26 марта в десятках городов России прошли акции против коррупции. В Москве были задержаны более тысячи протестующих.

Борисов стал шестым задержанным по "делу 26 марта". Пятерых участников акции арестовали по обвинению в нападении на полицейских. Юрий Кулий и Александр Шпаков получили реальные сроки. В СИЗО остаются Станислав Зимовец, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин.