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В Альметьевске задержан организатор митинга 12 июня

Антикоррупционная акция 12 июня

В Альметьевске задержан организатор антикоррупционного митинга 12 июня Сергей Андреев. В понедельник полицейские взломали дверь в квартиру активиста и увезли его в неизвестном направлении, сообщает "ОВД-Инфо".

Активист Максим Марков рассказал изданию, что ранее Андреев не явился на заседание суда по делу о несогласованном митинге.

На акции в Альметьевске были задержаны четыре человека, включая Сергея Андреева и его супругу. На них были оформлены административные протоколы о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. Были задержаны около полутора тысяч человек. Многим из них вынесены административные приговоры.

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