СК подтвердил задержание бывшего директора "Гоголь-центра"

Следственный комитет России подтвердил задержание бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Информация об этом накануне появилась в СМИ.

Как сообщается на сайте ведомства, Малобродский был задержан 19 июня в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии", основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым. По данным следствия, Малобродский ранее занимал пост главного продюсера "Седьмой студии". В чем именно он обвиняется, Следственный комитет пока не уточнил.

По делу о хищениях в "Седьмой студии" ранее задержали бывших гендиректора и главного бухгалтера организации - Юрия Итина и Нину Масляеву. По версии следствия, в 2011-2014 годах они похитили около 200 миллионов рублей, которые были выделены на "развитие и популяризацию искусства".

23 мая по делу о хищениях в "Седьмой студии" прошли обыски в московском театре "Гоголь-центр" и в квартире его основателя, Кирилла Серебренникова. Режиссера, в защиту которого выступили многие театральные и общественные деятели, допросили в качестве свидетеля.