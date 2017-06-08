Бывшего бухгалтера "Седьмой студии" оставили под арестом до 19 июля

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии", основанной Кириллом Серебренниковым, Нина Масляева , которая обвиняется в хищении более миллиона рублей, дала признательные показания и заключила досудебное соглашение со следствием. Об этом она заявила в четверг на заседании Мосгорсуда, на котором рассматривалась законность её ареста. Масляева просила отпустить её под домашний арест. Однако суд оставил её под стражей до 19 июля.

Бывшего бухгалтера "Седьмой студии" арестовали 27 мая. На допросе, ещё до официального предъявления обвинений, Масляева рассказала об обналичивании 100 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры, через фирмы-однодневки. По этому делу также проходит бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин. Всего, по версии следствия, Масляева и Итин в 2011-2014 годах похитили около 200 миллионов рублей, которые были выделены на "развитие и популяризацию искусства".

23 мая по делу о хищениях в "Седьмой студии" прошли обыски в московском театре "Гоголь-центр" и в квартире его основателя, Кирилла Серебренникова. Режиссера, в защиту которого выступили многие театральные и общественные деятели, допросили в качестве свидетеля.